Thurnhers Ankündigung: ORF-Panne um Ermittlungen

Allein Weißmann brachte drei Klagen ein

Auf zivilrechtlicher Ebene stieg diese Woche im Arbeits- und Sozialgericht (ASG) der Auftakt zur ersten von drei Klagen, die Ex-Rundfunk-Boss Roland Weißmann eingebracht hat. Der 58-Jährige ficht seine Kündigung an, fordert eine Kündigungsentschädigung und klagt zudem künftige Schäden, die sich aufgrund einer ORF-Aussendung vom 9. März ergeben, ein. Darin wurde kommuniziert, dass eine Mitarbeiterin Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Weißmann erhoben hat – laut dessen Anwalt Oliver Scherbaum „völlig ungeprüft“.