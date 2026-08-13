Rapid-Hoffnung: „Hatte mental schwer zu kämpfen“

Langzeit-Rapidler Oliver Strunz spielt in Hütteldorf keine Rolle mehr. „Ich habe mich mit der Situation abgefunden und sie angenommen“, so der Stürmer. „Aber leicht ist es natürlich nicht.“ Der Wiener denkt nun über seine Zukunft nach, kann sich auch einen Wechsel vorstellen.
„Eine schwere Zeit. Nach all dem, was passiert ist, bin ich mir nicht sicher, wie es hier weitergeht.“ Oliver Strunz hat bei Rapid Vertrag bis 2027 – und viel erlebt. Er war vor allem unter Chefcoach Zoki Barisic bei den Profis (gesamt 44 Pflichtspiele, sechs Tore). „Meinen Traum, im Stadion zu spielen und zu treffen, habe ich erreicht.“
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