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Kindheitstraum!

Kelce über Swift-Hochzeit: „Beste Nacht“ im Leben

Society International
13.08.2026 07:07
Im Juli heirateten Travis Kelce und Taylor Swift im Madison Square Garden in New York. Jetzt ...
Im Juli heirateten Travis Kelce und Taylor Swift im Madison Square Garden in New York. Jetzt schwärmte der Footballstar, es sei „die beste Nacht“ seines Lebes gewesen.(Bild: Krone-Collage/AP/Ryan Murphy, instagram.com/taylorswift)
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Von krone.at

Travis Kelce hat die großangelegte Hochzeitsfeier mit Taylor Swift Anfang Juli im Madison Square Garden in New York als die „beste Nacht“ seines Lebens beschrieben.

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„Es war eine verrückte Nacht“, sagte er am Mittwoch. Es sei „cool“ gewesen, seinen Kindheitstraum in Erfüllung gehen zu sehen und in der berühmten Konzert- und Sporthalle zu heiraten.

„Den Besitzern des Madison Square Garden kann ich nicht genug dafür danken, dass sie uns diese private Veranstaltung ermöglicht haben“, erklärte Kelce nun.

Travis Kelce verriet, dass mit seiner Hochzeit mit Taylor Swift im Madison Square Garden ein ...
Travis Kelce verriet, dass mit seiner Hochzeit mit Taylor Swift im Madison Square Garden ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen sei.(Bild: AP/John Locher)

Noch immer kein Hochzeitsfoto!
Foto- oder Filmaufnahmen von der Hochzeit wurden bisher nicht verbreitet. „JUST&T MARRIED!“ hatten anlässlich der Hochzeit Anzeigetafeln am Madison Square Garden verkündet, Swifts Sprecherin bestätigte die Eheschließung zudem offiziell.

Insgesamt kamen laut US-Medien rund tausend Gäste zu der großen Party in New York. Gesichtet wurden vor dem Madison Square Garden unter anderem die Hollywoodstars Selena Gomez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Brad Pitt, Bradley Cooper und Dakota Johnson. 

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Auch die Popstars Ed Sheeran, Benson Boone und Camila Cabello sowie die Models Gigi Hadid und Karlie Kloss waren unter den berühmten Hochzeitsgästen.

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