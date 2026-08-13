Kelce über Swift-Hochzeit: „Beste Nacht“ im Leben

Travis Kelce hat die großangelegte Hochzeitsfeier mit Taylor Swift Anfang Juli im Madison Square Garden in New York als die „beste Nacht“ seines Lebens beschrieben.
„Es war eine verrückte Nacht“, sagte er am Mittwoch. Es sei „cool“ gewesen, seinen Kindheitstraum in Erfüllung gehen zu sehen und in der berühmten Konzert- und Sporthalle zu heiraten.
„Den Besitzern des Madison Square Garden kann ich nicht genug dafür danken, dass sie uns diese private Veranstaltung ermöglicht haben“, erklärte Kelce nun.
Noch immer kein Hochzeitsfoto!
Foto- oder Filmaufnahmen von der Hochzeit wurden bisher nicht verbreitet. „JUST&T MARRIED!“ hatten anlässlich der Hochzeit Anzeigetafeln am Madison Square Garden verkündet, Swifts Sprecherin bestätigte die Eheschließung zudem offiziell.
Insgesamt kamen laut US-Medien rund tausend Gäste zu der großen Party in New York. Gesichtet wurden vor dem Madison Square Garden unter anderem die Hollywoodstars Selena Gomez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Brad Pitt, Bradley Cooper und Dakota Johnson.
Auch die Popstars Ed Sheeran, Benson Boone und Camila Cabello sowie die Models Gigi Hadid und Karlie Kloss waren unter den berühmten Hochzeitsgästen.
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