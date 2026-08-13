Abschiedsgeschenk rührt ÖFB-Teamspieler zu Tränen!

Dieser Abschied fällt Romano Schmid spürbar schwer! Nach sechs Jahren bei Werder Bremen wechselt der ÖFB-Teamspieler zu Italien-Klub Frosinone Calcio. Die Bremen posten dazu noch einige emotionale Abschiedsvideos und ein Geschenk rührt Schmid zu Tränen.
Gleich eine Reihe von Werder-Videos zeigen den emotionalen Abschied von Schmid aus Bremen. Nach sechs Jahren zieht der Österreicher weiter – aber nicht ohne vorher noch ordentlich Tränen zu verdrücken.
Auf den Videos ist etwa auch die finale Ansprache des Teamspielers an seine nun ehemaligen Teamkollegen zu sehen. „Um das nicht in die Länge zu ziehen, sage ich einfach: Ich liebe euch sehr“, erklärt Schmid dabei etwa, nachdem er alle Spieler noch einmal in den Arm genommen hatte.
Neues Abenteuer in Italien
Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgte schließlich ein Geschenk der Werderaner. Ein Foto von Schmid im Werder-Trikot beim Einlaufen. Der ÖFB-Kicker kann die Tränen nicht mehr zurückhalten und betont, dass er zusammen mit der ganzen Mannschaft immer alles für den Verein gegeben habe.
Jetzt aber geht es für den Mittelfeldspieler in die Serie A. Für Schmid überweist Frosinone rund 8,5 Millionen Euro plus zwei mögliche Millionen an Boni an Werder Bremen. Der 26-Jährige wurde bereits zusammen mit ÖFB-Kollegen Florian Grillitsch offiziell vorgestellt.
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