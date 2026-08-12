Rücktritt vom Rücktritt: Lisa Eder macht weiter!

Österreichs beste Skispringerin der vergangenen Saison setzt ihre Karriere doch fort. Lisa Eder gab am Mittwoch, ihrem 25. Geburtstag, bekannt, dass sie in den Weltcup zurückkehrt.
Die Salzburgerin hatte im April überraschend ihren Rücktritt erklärt, hat seither aber wieder Freude und Motivation gefunden. Eder hat das Training für die bevorstehende WM-Saison bereits wieder aufgenommen und wird am Donnerstag in Stams zu ihrer Entscheidung und ihren Zielen Stellung nehmen.
Die Leogangerin hatte in der vergangenen Saison ihre ersten zwei Weltcupsiege gefeiert, hinzu kamen neun weitere Podestplätze und Rang vier in der Gesamtwertung.
Pinkelnig-Comeback
Vergangene Woche hatte bereits Eva Pinkelnig ihr Comeback angekündigt. Die 38-jährige Vorarlbergerin hatte sich im September 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen und die Olympia-Saison verpasst.
Die Winterwettkampfsaison beginnt am 21. November in Lillehammer und hält mit der ersten Vierschanzentournee der Frauen und der WM in Falun zwei Höhepunkte bereit.
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