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Rücktritt vom Rücktritt: Lisa Eder macht weiter!

Ski Nordisch
12.08.2026 14:22
Lisa Eder
Lisa Eder(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs beste Skispringerin der vergangenen Saison setzt ihre Karriere doch fort. Lisa Eder gab am Mittwoch, ihrem 25. Geburtstag, bekannt, dass sie in den Weltcup zurückkehrt.

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Die Salzburgerin hatte im April überraschend ihren Rücktritt erklärt, hat seither aber wieder Freude und Motivation gefunden. Eder hat das Training für die bevorstehende WM-Saison bereits wieder aufgenommen und wird am Donnerstag in Stams zu ihrer Entscheidung und ihren Zielen Stellung nehmen.

Die Leogangerin hatte in der vergangenen Saison ihre ersten zwei Weltcupsiege gefeiert, hinzu kamen neun weitere Podestplätze und Rang vier in der Gesamtwertung.

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