Goldene Mini-Mozarts: Zu viele Figuren gestohlen

20 Stück wurden noch im Auftrag des Künstlers gesichert. Seit 15. Juli waren im Salzburger Mirabellgarten 230 rund 50 Zentimeter große, goldene Mozartfiguren aufgestellt. Die Mini-Mozarts im öffentlichen Raum hatten es allerdings schwer: Schon nach zwei Wochen waren mehr als 80 Figuren verschwunden, mittlerweile fehlen 210 Stück. Es sei nicht möglich, kurzfristig für Ersatz zu sorgen.