Goldene Mini-Mozarts: Zu viele Figuren gestohlen

Die Skulptureninstallation des deutschen Konzeptkünstlers Ottmar Hörl im Salzburger Mirabellgarten hat ein vorzeitiges Ende gefunden. „Leider sind zweieinhalb Wochen vor Ausstellungsende 210 der anfangs 230 Mozart-Figuren verschwunden“, teilt die Internationale Stiftung Mozarteum mit.
20 Stück wurden noch im Auftrag des Künstlers gesichert. Seit 15. Juli waren im Salzburger Mirabellgarten 230 rund 50 Zentimeter große, goldene Mozartfiguren aufgestellt. Die Mini-Mozarts im öffentlichen Raum hatten es allerdings schwer: Schon nach zwei Wochen waren mehr als 80 Figuren verschwunden, mittlerweile fehlen 210 Stück. Es sei nicht möglich, kurzfristig für Ersatz zu sorgen.
Fernab einer schützenden musealen Atmosphäre seien Installationen Parametern unterworfen, die nicht steuerbar wären, sagte Linus Klumpner, Geschäftsführer der Internationalen Stiftung Mozarteum. Schon vor einigen Tagen wurde ein Teil der öffentlichen Installation im Mirabellgarten gesichert, da die illegale Mitnahme von Figuren überhandgenommen hat. Die Sicherung hat allerdings wenig bewirkt, die Figuren wurden weiter entwendet.
Der verbleibende Teil der Skulptureninstallation „Mozart – das unbezähmbare Genie“ kann noch bis Ende August im Garten des Mozarteums (50 Mini-Mozarts) sowie im Mozart-Wohnhaus (40 Stück) im Tanzmeistersaal bzw. im Zauberflöten-Häuschen besichtigt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.