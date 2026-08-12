Rückreiseverkehr wird am Wochenende zunehmen

Auf der Tauernautobahn (A10) treten am Samstag, ein Feiertag, zusätzlich zu den bekannten Sperren für den Transitverkehr erneut Auf- und Abfahrtssperren für alle Verkehrsteilnehmer bei den Anschlussstellen Kuchl und Golling in Kraft. Diese Maßnahme gilt für alle und soll den Ausweichverkehr in den umliegenden Gemeinden verhindern.