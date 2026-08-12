Rückreiseverkehr wird am Wochenende zunehmen

Die Tauernautobahn steht am kommenden Wochenende wieder besonders im Blickpunkt. Diesmal neu im Reiseverkehr: Der Rückreiseverkehr nach Deutschland wird deutlich stärker ausfallen. Neben sieben deutschen Bundesländern enden die Ferien auch in den Niederlanden. Hinzu kommt ein Feiertag.
Auf der Tauernautobahn (A10) treten am Samstag, ein Feiertag, zusätzlich zu den bekannten Sperren für den Transitverkehr erneut Auf- und Abfahrtssperren für alle Verkehrsteilnehmer bei den Anschlussstellen Kuchl und Golling in Kraft. Diese Maßnahme gilt für alle und soll den Ausweichverkehr in den umliegenden Gemeinden verhindern.
Schon im Süden könnte es schwierig werden. Wegen der jährlichen Urlaubswelle in Italien während des Ferragosto ist vor allem auf den Verbindungen an den Küsten mit starkem Verkehrsaufkommen und Verzögerungen zu rechnen.
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