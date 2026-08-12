Hinterhäusers letztes Amen – gemeinsam mit Levit

Der eine bleibt mit konzentrierter Ruhe in den Noten, während der andere immer wieder aufmerksam zum Kollegen hinüberhört und die Musik mit dem ganzen Körper mitvollzieht. Schon rein äußerlich könnten Markus Hinterhäuser und Igor Levit kaum unterschiedlicher an ihre beiden Flügel herangehen. Dass gerade daraus ein ungemein spannendes Zusammenspiel entstehen kann, zeigten sie Dienstagabend im ausverkauften Großen Saal der Stiftung Mozarteum. Das vorerst wohl letzte Konzert von Ex-Festspielintendant Hinterhäuser wollten sich auch „Jedermann“ Philipp Hochmair und ORF-Mann Armin Wolf nicht entgehen lassen.