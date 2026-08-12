Lange Warteschlangen für Sonnenfinsternis-Brillen

Im letzten Moment wollen sich viele Salzburger mit Spezialbrillen für die Sonnenfinsternis heute Abend eindecken. Vor den wenigen Geschäften, die noch Brillen vorrätig haben, bildeten sich lange Schlangen.
Unter anderem vor einem Optikergeschäft im Einkaufszentrum Europark bildete sich eine lange Schlange. Dort waren in der Früh noch 2000 Stück vorrätig, 1000 davon waren binnen einer halben Stunde verkauft.
Auch bei der Eni-Tankstelle in der Münchner Bundesstraße kam es zu einer langen Schlange. „Die machen heute mehr Geschäft mit der Brille als mit dem Benzin“, lacht eine Frau in der Warteschlange.
Heute Abend wird es ab 19.22 Uhr ernst, wenn die Sonnenfinsternis beginnt. Seinen Höhepunkt erreicht das Spektakel mit einer Bedeckung von 90 Prozent kurz vor 20.15 Uhr. Dann werden auch alle im letzten Moment erstandenen Spezialbrillen im Einsatz sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.