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Ansturm in Salzburg

Lange Warteschlangen für Sonnenfinsternis-Brillen

Salzburg
12.08.2026 10:26
Im Europark bildete sich eine lange Warteschlange.
Im Europark bildete sich eine lange Warteschlange.(Bild: zVg)
Porträt von Matthias Nagl
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Matthias Nagl und Nikolaus Klinger

Im letzten Moment wollen sich viele Salzburger mit Spezialbrillen für die Sonnenfinsternis heute Abend eindecken. Vor den wenigen Geschäften, die noch Brillen vorrätig haben, bildeten sich lange Schlangen.

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Unter anderem vor einem Optikergeschäft im Einkaufszentrum Europark bildete sich eine lange Schlange. Dort waren in der Früh noch 2000 Stück vorrätig, 1000 davon waren binnen einer halben Stunde verkauft.

Auch bei der Eni-Tankstelle gab es großen Andrang.
Auch bei der Eni-Tankstelle gab es großen Andrang.(Bild: N. Klinger, Krone KREATIV)

Auch bei der Eni-Tankstelle in der Münchner Bundesstraße kam es zu einer langen Schlange. „Die machen heute mehr Geschäft mit der Brille als mit dem Benzin“, lacht eine Frau in der Warteschlange.

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Heute Abend wird es ab 19.22 Uhr ernst, wenn die Sonnenfinsternis beginnt. Seinen Höhepunkt erreicht das Spektakel mit einer Bedeckung von 90 Prozent kurz vor 20.15 Uhr. Dann werden auch alle im letzten Moment erstandenen Spezialbrillen im Einsatz sein. 

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