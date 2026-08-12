44 Millionen Euro für Hochwasserschutz investiert

Das Hochwasser im Jahr 2021, welches vor allem den Oberpinzgau hart getroffen hat, wurde viel Geld in den Schutz der Gemeinden investiert. Alleine im Pinzgau wurden seit dem 44 Millionen Euro für einen besseren Schutz ausgegeben. Hinzu kommen auch noch acht Millionen Euro in Hallein.
Nur im Pinzgau haben seit 2021 sechs Gemeinden von einem besseren Schutz profitiert. Damit soll aber noch nicht Schluss sein. Ein weiteres Projekt an der Felber Ache ist bereits genehmigt. Die Vorarbeiten beim 2,7 Millionen Euro teuren Bau starten bereits im Herbst.
„Die Herausforderungen im Hochwasserschutz nehmen zu, da sich Niederschlagsereignisse und damit auch das Abflussgeschehen und Hochwasserszenarien in alpinen Einzugsgebieten verändern“, sagt der Leiter der Abteilung Wasser, Dominik Rosner.
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