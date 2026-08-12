Auf Salzburger wartet viel Magie am Himmel

Blicke in den Himmel lohnen sich am Abend und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gleich doppelt. Ein seltenes Schauspiel wird erwartet, wenn die Sonne nach 19 Uhr immer tiefer am Horizont stehen wird. Der Mond wird sich dann vor einen Teil des hellen, energiegeladenen Zentralgestirns schieben. Die Sonne wird zu rund 90 Prozent verdeckt sein und nur noch eine schmale, helle Sichel übrig bleiben.