Der Nino aus Wien: „Bin der Landjunge der Stadt“

Von Frönk und Paul Pizzera gab es heuer zwei WM-Hymnen für Österreich. Wie haben sie dir gefallen?

Die Frönk-Nummer hat mich ein bisschen verstört. Dann habe ich sie mir noch einmal angehört und hatte sie den ganzen Tag im Kopf und habe mitgesungen. Es ist ein bisschen ein lästiges Lied, und der Inhalt mit dem „Weltmeister“ war einfach übertrieben. Das Pizzera-Lied fand ich originell mit den Aufzählungen und Reimen, aber es klingt auch ein bisschen KI-produziert. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die KI mitverwendet wurde, weil ich die Sounds so ähnlich schon von einer KI gehört habe. Das ist aber keine Kritik, sondern nur mein Eindruck. Ich würde sagen: 1:0 für Pizzera gegen Frönk. Ich selbst habe für die WM 2010 mal ein Lied zum Thema gemacht. Das spielen wir nur live, wenn gerade eine WM oder EM ist.