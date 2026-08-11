310 Kilo schweres Eisenstück fiel Arbeiter auf Fuß

Ein 55-Jähriger aus Wels wollte am Dienstag gegen 17 Uhr in einer Firmenhalle in Gaspoltshofen mit einem Magnetkran Eisenteile von einem Stapler herunterheben. Als der Mann das 310 Kilo schwere Eisenstück mit dem Kranmagneten anhob, löste sich dieses plötzlich und fiel dem Arbeiter auf den linken Vorfuß.