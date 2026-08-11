310 Kilo schweres Eisenstück fiel Arbeiter auf Fuß

Das muss schrecklich weh tun! Ein mehr als 300 Kilo schweres Eisenstück löste sich in einer Firmenhalle in Gaspoltshofen von einem Kranmagneten und fiel einem Arbeiter in OÖ auf den Fuß.
Ein 55-Jähriger aus Wels wollte am Dienstag gegen 17 Uhr in einer Firmenhalle in Gaspoltshofen mit einem Magnetkran Eisenteile von einem Stapler herunterheben. Als der Mann das 310 Kilo schwere Eisenstück mit dem Kranmagneten anhob, löste sich dieses plötzlich und fiel dem Arbeiter auf den linken Vorfuß.
Kollegen mussten Opfer befreien
Der 55-Jährige wurde eingeklemmt und musste von Arbeitskollegen befreit werden. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.