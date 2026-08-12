„Problembubi“ nutzte Haftausgang für Diebestour

Bei diesem jungen Mann scheint der Weg zur Resozialisierung noch ein langer zu sein. Schon vor seinem 14. Geburtstag hatte der Bursch aus dem Bezirk Kirchdorf eine lange Liste an Straftaten angehäuft – rund 200 sollen es gewesen sein. Zig Versuche, den Jugendlichen auf den Pfad der Tugend zu bringen, schlugen fehl. Nur zwei Tage nach seinem 14. Geburtstag – damit wurde er strafmündig – schlug er wieder zu.