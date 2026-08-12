Raketenmangel: Ukraine baut Abwehrwaffen selbst

Rare Altenativen

Die Aussichten der Ukraine sich bald effektiv gegen den russischen Raketenterror wehren zu können, sind daher gering. Die USA stehen bei Lizenzen zur Produktion von Patriot-Abwehrwaffen auf der Bremse, Alternativen sind rar. Hocheffizient wären SAMP/T vom europäischen Konzern Eurosam – sie sollen auch bei Sky Shield eingesetzt werden. Von diesen Systemen und ihren Raketen werden aber zu wenige in zu langer Zeit produziert.