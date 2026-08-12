313 Kinder genießen Ferientrubel in NÖ-Kasernen

Sommerzeit ist Ferienzeit – auch bei den heimischen Streitkräften. So sorgen heuer 313 Kinder für reichlich Abwechslung im heimischen Soldatenalltag. Ein neuer Rekord. Sechs Wochen lang wird vom Bundesheer in fünf Kasernen – darunter Korneuburg, Langenlebarn, Mautern, Wiener Neustadt und Allentsteig – Ferienbetreuung für Kinder ab drei Jahren angeboten. Von der Kinderolympiade über Schwimmkurse, Klettern, Rollsport bis hin zur Forscherwerkstatt samt Kreativ-Workshops, Spielen und Ausflügen. Und das kostenlos!