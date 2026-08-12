313 Kinder genießen Ferientrubel in NÖ-Kasernen

Um Eltern in den Ferien bestmöglich unter die Arme zu greifen, organisiert das Bundesheer in Niederösterreich ein Ferienbetreuungsangebot an fünf Kasernen-Standorten.
Sommerzeit ist Ferienzeit – auch bei den heimischen Streitkräften. So sorgen heuer 313 Kinder für reichlich Abwechslung im heimischen Soldatenalltag. Ein neuer Rekord. Sechs Wochen lang wird vom Bundesheer in fünf Kasernen – darunter Korneuburg, Langenlebarn, Mautern, Wiener Neustadt und Allentsteig – Ferienbetreuung für Kinder ab drei Jahren angeboten. Von der Kinderolympiade über Schwimmkurse, Klettern, Rollsport bis hin zur Forscherwerkstatt samt Kreativ-Workshops, Spielen und Ausflügen. Und das kostenlos!
Kosten werden zur Gänze übernommen
„Die Betreuung der Kinder übernehmen dabei sowohl geschulte Kinder- und Sozialpädagogen als auch engagierte Soldatinnen und Soldaten“, erklärt Alexander Schneck, Referent für Truppen- und Familienbetreuung im Militärkommando NÖ. „Wir übernehmen die Kosten von rund 100.000 Euro und leisten ein wertvoller Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, so Militärkommandant Georg Härtinger.
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