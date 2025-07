Erfolgsband Velvet Sundown enthüllt „Identität“

Rasantes Wachstum wohl auf Bots zurückzuführen

Doch auch das rasante Hörerwachstum ist nicht menschgemacht: Wie das Schweizer Portal Watson.ch berichtet, dürften Bots dafür verantwortlich sein. Demnach zeigen die Statistiken von Chartmetric einen gleichmäßig ansteigenden Zuwachs an Hörern auf Spotify. So gewann die Band seit dem 9. Juni mit einer Ausnahme täglich 18.679 Hörer dazu, täglich gab es 77 neue Follower. Das so generierte Wachstum verhalf dem Projekt schließlich zu so viel Popularität, dass nach zwei Wochen auch echte Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam wurden.