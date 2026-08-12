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Ivanschitz‘ Heimatklub

Wie Dornröschen endlich aus dem Tiefschlaf erwacht

Burgenland: Sport-Nachrichten
12.08.2026 09:00
Der ASK Baumgarten ist wieder da! In der 1. Klasse Mitte geht‘s wieder los.
Der ASK Baumgarten ist wieder da! In der 1. Klasse Mitte geht‘s wieder los.(Bild: ASK Baumgarten)
Porträt von Tobias Frank
Von Tobias Frank

Nach zwölf Jahren ist der ASK Baumgarten wieder im burgenländischen Unterhaus zurück. Auch Ex-ÖFB-Kapitän Andi Ivanschitz drückt seinem Heimatklub die Daumen. Ein Comeback schließt er dabei nicht völlig aus.

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Lange war es ruhig, sehr ruhig um den einstigen Ostliga-Riesen aus Baumgarten. 14 Jahre lang herrschte am heimischen Franz-Kovacsich-Platz Funkstille. Nun ist der ASK zurück. Wie Dornröschen erwacht auch der Traditionsklub aus seinem Tiefschlaf und meldet sich auf der rot-goldenen Fußball-Landkarte zurück.

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