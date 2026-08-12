Wie Dornröschen endlich aus dem Tiefschlaf erwacht

Lange war es ruhig, sehr ruhig um den einstigen Ostliga-Riesen aus Baumgarten. 14 Jahre lang herrschte am heimischen Franz-Kovacsich-Platz Funkstille. Nun ist der ASK zurück. Wie Dornröschen erwacht auch der Traditionsklub aus seinem Tiefschlaf und meldet sich auf der rot-goldenen Fußball-Landkarte zurück.