Zu wenig Wasser: Kanu-Pionier erhebt Vorwürfe

Weil der Leitha-Fluss zwischen Niederösterreich und dem Burgenland kaum noch Wasser führt, schwindet auch das Lebenswerk eines Kanu- und Kajakstationsbetreibers in Wimpassing an der Leitha (Burgenland). Für seine finanzielle Notlage macht er nicht nur die Hitze, sondern auch Kraftwerksbetreiber verantwortlich.
Hannes Reichenstorfer (58) ist verzweifelt, weil seine berufliche Existenz gefährdet ist. Seit 20 Jahren betreibt er eine Kanu- und Kajakstation in Wimpassing an der Leitha und ermöglicht Kunden mit seinem Einzelunternehmen „Bisam Jimm’s Tipi & Kanutouren“ Erlebnisfahrten durch die Aulandschaft. „Bisher lief das Geschäft super, aber das heurige Jahr ist eine einzige Katastrophe!“, seufzt er: „Ich habe seit 1. Mai geöffnet. Seither gab es laufend Kundenanfragen. Doch unzählige gebuchte Touren musste ich wieder streichen, weil die Leitha seit Monaten zu wenig Wasser führt.“
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