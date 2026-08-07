Zu wenig Wasser: Kanu-Pionier erhebt Vorwürfe

Hannes Reichenstorfer (58) ist verzweifelt, weil seine berufliche Existenz gefährdet ist. Seit 20 Jahren betreibt er eine Kanu- und Kajakstation in Wimpassing an der Leitha und ermöglicht Kunden mit seinem Einzelunternehmen „Bisam Jimm’s Tipi & Kanutouren“ Erlebnisfahrten durch die Aulandschaft. „Bisher lief das Geschäft super, aber das heurige Jahr ist eine einzige Katastrophe!“, seufzt er: „Ich habe seit 1. Mai geöffnet. Seither gab es laufend Kundenanfragen. Doch unzählige gebuchte Touren musste ich wieder streichen, weil die Leitha seit Monaten zu wenig Wasser führt.“