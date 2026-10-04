Regierung fällt nur eines ein: Steuern, Steuern

Die Bundesregierung belastet die Bevölkerung wieder einmal mit einer neuen Abgabe. Steuern – die Währung fantasieloser Politiker. Ein Kommentar zu unseren Kasperln der Woche von Wien-Chef Michael Pommer.
Jeder dritte Österreicher glaubt an die Wiedergeburt, war unlängst in einer Studie zu lesen. Ist das nicht eine wunderbare Vorstellung? Die Seele flattert aus dem Körper und macht es sich in einem neuen Wirt gemütlich. Bloß: Als was möchten die Österreicher wiedergeboren werden? Als Tier?
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