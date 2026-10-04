Einzige Schule ihrer Art: Ceramico Campus eröffnet

Der Campus ist dabei weit mehr als eine Schule. Auch Erwachsenenbildung, Forschung, Werkstoffprüfungen und Produktion sind unter einem Dach vereint. Fachkräfte können sich auf Meisterprüfungen vorbereiten, für Quereinsteiger werden ebenfalls Kurse angeboten. Beim Bau spielte das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Das Internat wurde als Holzbau errichtet, für den Neubau der Keramikschule wurden insgesamt 432 Kubikmeter Holz verwendet.