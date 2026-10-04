Einzige Schule ihrer Art: Ceramico Campus eröffnet

In Stoob wurde der neue Ceramico Campus eröffnet. Bis zu 200 Schüler können hier künftig praxisnah für gefragte Handwerksberufe ausgebildet werden. Der Standort vereint Schule, Werkstätten, Weiterbildung und Forschung und setzt auch beim Bau auf Nachhaltigkeit.
Handwerker werden vielerorts händeringend gesucht. In Stoob wird der Nachwuchs dafür ausgebildet und das in einer Form, die österreichweit einzigartig ist. Am Sonntag wurde nun der neue Ceramico Campus eröffnet. Bis zu 200 Schüler können hier für Berufe rund um Keramik, Ofenbau sowie Platten- und Fliesenlegen ausgebildet werden.
Damit ist der Ausbau des Standorts abgeschlossen. 2023 wurde das Internat fertiggestellt, im Vorjahr folgte die Werkstätte, jetzt ist auch der Schultrakt fertig. Ausbildung, Praxis und Weiterbildung sind damit auf einem Campus vereint. Im Mittelpunkt stehe eine praxisorientierte Facharbeiterausbildung, die den Nachwuchs auf Berufe in Keramik, Fliesenverlegung und Ofenbau vorbereitet.
Der Campus ist dabei weit mehr als eine Schule. Auch Erwachsenenbildung, Forschung, Werkstoffprüfungen und Produktion sind unter einem Dach vereint. Fachkräfte können sich auf Meisterprüfungen vorbereiten, für Quereinsteiger werden ebenfalls Kurse angeboten. Beim Bau spielte das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Das Internat wurde als Holzbau errichtet, für den Neubau der Keramikschule wurden insgesamt 432 Kubikmeter Holz verwendet.
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