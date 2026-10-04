Die Wunden des 7. Oktober sind noch nicht verheilt

„Ich bin nur froh, dass mein Opa, ein Holocaust-Überlebender, diesen Tag nicht miterleben musste, weil es schockierend war festzustellen, dass die IDF nicht gut vorbereitet war“, sagte ein israelischer Armeekommandeur wenige Tage vor dem dritten Jahrestag des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023. Damals wurden über 1.200 Menschen getötet, darunter vier österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger.