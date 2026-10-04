Die Wunden des 7. Oktober sind noch nicht verheilt

Reporter Benjamin Weinthal war für die „Krone“ mit der israelischen Armee auf Lokalaugenschein im Gaza-Streifen und hat sich drei Jahre nach dem Massaker vom 7. Oktober auch in den grenznahen Kibbuzim umgehört. Die Angst ist bisher nicht weg. Die Hamas auch nicht.
„Ich bin nur froh, dass mein Opa, ein Holocaust-Überlebender, diesen Tag nicht miterleben musste, weil es schockierend war festzustellen, dass die IDF nicht gut vorbereitet war“, sagte ein israelischer Armeekommandeur wenige Tage vor dem dritten Jahrestag des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023. Damals wurden über 1.200 Menschen getötet, darunter vier österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.