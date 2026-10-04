Große Erleichterung bei Eisbullen nach Heimsieg

Dabei mussten die Salzburger gegen die Mailänder, die aufgrund der vielen Auswärtsreisen schwere Beine hatten, einige Steine aus dem Weg räumen. In Minute drei traf Cuglietta für die Gäste, Mario Huber erzielte kurz vor Ende des ersten Drittels den Ausgleich. „Alle drei (Ehefrau und beide Kinder, Anm.) waren zuschauen, vielleicht hat das etwas gebracht“, wurde der Tiroler beflügelt.