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Große Erleichterung bei Eisbullen nach Heimsieg

Salzburg: Sport-Nachrichten
04.10.2026 21:32
Mario Huber (re.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich
Mario Huber (re.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich(Bild: Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Die Salzburger feierten mit dem 5:2 gegen den HC Milano den ersten Heimsieg in dieser Saison der ICE Hockey League. Torschütze Mario Huber wurde von der Familie beflügelt. Das Selbstvertrauen stimmt vor dem wichtigen Spiel in der Champions Hockey League am Mittwoch.

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Starten die Eisbullen jetzt sogar eine Siegesserie? Nach dem glanzlosen Auswärtssieg bei Vorarlberg folgte am Sonntag gegen den HC Milano der nächste Erfolg in der ICE Hockey League – der erste vor eigenem Publikum. Der Liganeuling, den viele Fans aus der Modemetropole begleitet hatten, wurde mit einem 2:5 nach Hause geschickt. Bulls-Trainer Alan Letang atmete durch: „Das ist eine Erleichterung.“

Dabei mussten die Salzburger gegen die Mailänder, die aufgrund der vielen Auswärtsreisen schwere Beine hatten, einige Steine aus dem Weg räumen. In Minute drei traf Cuglietta für die Gäste, Mario Huber erzielte kurz vor Ende des ersten Drittels den Ausgleich. „Alle drei (Ehefrau und beide Kinder, Anm.) waren zuschauen, vielleicht hat das etwas gebracht“, wurde der Tiroler beflügelt.

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Dann ging Milano durch Kostner erneut in Führung (25.), bevor Schneider im Powerplay auf 2:2 stellte. Mit dem 3:2 von Hochkofler (37.) kam die Letang-Truppe in Fahrt, fuhr den Sieg nach Hause und durfte mit den Fans feiern. Die Bulls tankten für das Spiel in der Champions-Hockey-League Mittwoch daheim gegen die Eisbären Berlin Selbstvertrauen.

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