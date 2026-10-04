Was die alten Religionen über Meditation wussten

Achtsamkeitsmeditation, Atemmeditation, Geh-Meditation, Mantra-Meditation ... Viele Meditationen sollen beim Nachdenken und Nachsinnen helfen, Körper und Geist beruhigen. Kurse dafür boomen seit Jahren. Doch auch die traditionellen Religionen kennen Gebete, die meditativ sind, und das gesamte System so herunterfahren, dass Gebetshilfen notwendig sind, um nicht den Faden zu verlieren.