Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Neue Studie zeigt: Die besten Lehrbetriebe 2026

Wirtschaft
05.10.2026 00:01
Promotion
Neue Studie von „Krone“ und IMWF holt Top-Ausbildungsfirmen vor den Vorhang.
Neue Studie von „Krone“ und IMWF holt Top-Ausbildungsfirmen vor den Vorhang.(Bild: jimm)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die „Krone“ präsentiert erneut die Top-Ausbildungsstätten für die Fachkräfte von morgen. Denn der Wettbewerb um junge Talente wird für Österreichs Unternehmen immer wichtiger. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Jugendlichen an die Ausbildung.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine gute Lehrausbildung ist längst mehr als der Einstieg ins Berufsleben. Sie entscheidet mit darüber, wie gut Unternehmen ihre Fachkräfte von morgen gewinnen und langfristig an sich binden können. Orientierung bei der Wahl des passenden Ausbildungsbetriebs wird deshalb umso wichtiger.

Orientierung für Jugendliche und Eltern
Doch welcher Betrieb bietet tatsächlich gute Voraussetzungen für den Start ins Berufsleben? Um Jugendlichen und Eltern bei dieser wichtigen Entscheidung Orientierung zu geben, haben die Kronen Zeitung und das IMWF Institut auch heuer wieder die „Top Lehrbetriebe 2026/27“ ermittelt.

Dafür wurden zunächst die 1.340 größten Lehrbetriebe Österreichs untersucht. Im Fokus standen Arbeitgeber-Bewertungen in sozialen Medien, Unternehmensbewertungen von Lehrlingen auf Onlineplattformen sowie die Reputation der Betriebe als Ausbildungsunternehmen in den Medien. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von Juli 2025 bis Juni 2026.

Das zeichnet Top-Lehrbetriebe aus
Zusätzlich konnten Unternehmen, die mindestens drei Lehrlinge beschäftigen, Angaben zu ihrer Ausbildung machen und damit weitere Punkte für die Gesamtbewertung sammeln. 

Jene Unternehmen, die über alle untersuchten Bereiche hinweg die besten Bewertungen erreichten, dürfen sich zu den „Top Lehrbetrieben 2026/27“ in Österreich zählen. Markus Binderbauer, Geschäftsführer der Mediaprint-Tochter JIMM, fasste dies wie folgt zusammen: „Die ausgezeichneten Betriebe zeigen, wie moderne Lehrausbildung heute aussieht: wertschätzend, mit echten Perspektiven und mit dem Anspruch, junge Menschen bestens gerüstet ins Berufsleben zu schicken.“

Markus Binderbauer, Geschäftsführer der Mediaprint-Tochter JIMM
Markus Binderbauer, Geschäftsführer der Mediaprint-Tochter JIMM(Bild: Kurier)

Hier finden Sie die ausgezeichneten Unternehmen gegliedert nach Branchen:

Dienstleistungen: A1, Austrian Airlines, Bank Austria, BAWAG P.S.K., Bergbahnen Brandnertal, Bundesamt für Eich- u. Vermessungswesen, Caritas, Dachser Austria, DHL, Energie AG Oberösterreich, Energie Steiermark, EQUANS, Erste Bank, ETECH, EVN, Falkensteiner Schlosshotel Velden, Flughafen Salzburg, Gebrüder Weiss, GEG Elektro und Gebäudetechnik, Generali, Gesundheitsresort Königsberg, Gottwald Elektrotechnik, GrECo International, HABAU, HANDLER Group, Helvetia, Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, Humanomed Gruppe, Hyatt Hotel, Hypo Tirol, IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems, Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn, JUFA Hotels, KAGes, Klenk & Meder, Klinikum Wels-Grieskirchen, Lagermax, Lebens.Resort Ottenschlag, Leithäusl, Leyrer + Graf, MA 48, Magenta Telekom, Moorheilbad Harbach, Müller Bau, ÖAMTC, ÖBB, ÖBB Infrastruktur, Opbacher Installateure, Österreichische Post, Österreichisches Rotes Kreuz Landesverband Wien, Österreichisches Verkehrsbüro Aktiengesellschaft, OTTO STÖCKL ELEKTROINSTALLATIONEN GMBH, Pittel + Brausewetter, Planai-Hochwurzen-Bahnen, PORR, Private Hochschulen Schloss Seeburg, Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen, Raiffeisenbank St. Pölten, Rail Cargo Group, Reduce, RETTER Bio-Natur-Resort, RLB NÖ-Wien, RLB Steiermark, Rogner Bad Blumau, SALK Landeskliniken Salzburg, Salzburg AG, SAP, Sparkasse Niederösterreich Mitte West, Stadt Wien, Stadtwerke Klagenfurt, Stanglwirt, Steiermärkische Bank, Tirol Kliniken, TIWAG, UNIQA, Verbund, Volksbank Niederösterreich AG, Volksbank Salzburg, VOLKSBANK WIEN, Volkshilfe Österreich, Wien Energie, Wiener Städtische, Wiener Stadtwerke, Wohlschlager Redl, x-tention

Handel: Billa, Breitschopf Küchen, Deichmann, Denn‘s Biomarkt, dm, Fielmann, HOFER, Hornbach, IKEA, Kellner & Kunz, Lidl, Mercedes-Benz, METRO, Möbelix, MPREIS, Müller, Neuroth, OBI, Pappas Holding, Penny, Porsche, Porsche Inter Auto, sehen!wutscher, SPAR, STEINER Haustechnik, Tchibo Österreich, Wein & Co, WÜRTH, XXXLutz

Industrie: Ankerbrot, AVL List, BENE, Bosch, Dorninger Hytronics, Egger Getränke, F. LIST, faigle Group, Felder Group, Flatz, Flex Althofen, Flowserve, FRITZ EGGER GmbH, Fronius, FunderMax, Gebrüder Woerle, Getzner Werkstoffe, Gmundner Molkerei, Graf Elektronik, Haidlmair, HARGASSNER, HARTL HAUS, Haubis, Henkel, HERZ Energietechnik, Hilti, J. u. A. Frischeis (JAF), KAINDL Flooring, KEBA, Kostwein Maschinenbau, KTM AG, Lam Research, Landsteiner, Liebherr, MACO, Magna, Manner, Marcher Fleischwerke, Mautner Markhof Feinkost, Miele, Neuman Aluminium, Novartis, Octapharma, OMV, Ottakringer, Pankl, Penn, Pfeifer Holz, Pöttinger Landtechnik, PREFA, RAUCH, Resch&Frisch, RHI Magnesita, Salzburg Milch, SCHRACK SECONET, Senoplast, Siemens, SKF Österreich, SONNHAUS, Starlinger, Stieglbrauerei zu Salzburg, Stora Enso, TELE Haase Steuergeräte, TEST-FUCHS, Traktionssysteme Austria, Tyrolit Gruppe, Walter Bösch, Wiesbauer, Wittur, ZF Steyr, Zotter, Zumtobel Group

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
05.10.2026 00:01
Loading

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
323.826 mal gelesen
Andreas Babler (li.) tritt schrittweise zur Seite, Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher (re.) ...
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
157.416 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
106.421 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
4805 mal kommentiert
Andreas Babler (li.) tritt schrittweise zur Seite, Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher (re.) ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1401 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1259 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Mehr Wirtschaft
WERBUNG
Neue Studie zeigt: Die besten Lehrbetriebe 2026
Bald neue Fristen
Neue Pickerl-Regeln: Das gilt für Autofahrer
Krone Plus Logo
Schnäppchen trügerisch
Wie Sie bei Amazons Prime Deal Days mehr rausholen
Krone Plus Logo
Tiroler Johann Egger
Der Spitzenkoch, der auch andere groß machen will
Krone Plus Logo
Warnrufe werden lauter
Übernimmt die KI jetzt die Weltherrschaft?
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf