Neue Studie zeigt: Die besten Lehrbetriebe 2026

Orientierung für Jugendliche und Eltern

Doch welcher Betrieb bietet tatsächlich gute Voraussetzungen für den Start ins Berufsleben? Um Jugendlichen und Eltern bei dieser wichtigen Entscheidung Orientierung zu geben, haben die Kronen Zeitung und das IMWF Institut auch heuer wieder die „Top Lehrbetriebe 2026/27“ ermittelt.

Dafür wurden zunächst die 1.340 größten Lehrbetriebe Österreichs untersucht. Im Fokus standen Arbeitgeber-Bewertungen in sozialen Medien, Unternehmensbewertungen von Lehrlingen auf Onlineplattformen sowie die Reputation der Betriebe als Ausbildungsunternehmen in den Medien. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von Juli 2025 bis Juni 2026.