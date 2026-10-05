Neue Studie zeigt: Die besten Lehrbetriebe 2026

Die „Krone“ präsentiert erneut die Top-Ausbildungsstätten für die Fachkräfte von morgen. Denn der Wettbewerb um junge Talente wird für Österreichs Unternehmen immer wichtiger. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Jugendlichen an die Ausbildung.
Eine gute Lehrausbildung ist längst mehr als der Einstieg ins Berufsleben. Sie entscheidet mit darüber, wie gut Unternehmen ihre Fachkräfte von morgen gewinnen und langfristig an sich binden können. Orientierung bei der Wahl des passenden Ausbildungsbetriebs wird deshalb umso wichtiger.
Orientierung für Jugendliche und Eltern
Doch welcher Betrieb bietet tatsächlich gute Voraussetzungen für den Start ins Berufsleben? Um Jugendlichen und Eltern bei dieser wichtigen Entscheidung Orientierung zu geben, haben die Kronen Zeitung und das IMWF Institut auch heuer wieder die „Top Lehrbetriebe 2026/27“ ermittelt.
Dafür wurden zunächst die 1.340 größten Lehrbetriebe Österreichs untersucht. Im Fokus standen Arbeitgeber-Bewertungen in sozialen Medien, Unternehmensbewertungen von Lehrlingen auf Onlineplattformen sowie die Reputation der Betriebe als Ausbildungsunternehmen in den Medien. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von Juli 2025 bis Juni 2026.
Das zeichnet Top-Lehrbetriebe aus
Zusätzlich konnten Unternehmen, die mindestens drei Lehrlinge beschäftigen, Angaben zu ihrer Ausbildung machen und damit weitere Punkte für die Gesamtbewertung sammeln.
Jene Unternehmen, die über alle untersuchten Bereiche hinweg die besten Bewertungen erreichten, dürfen sich zu den „Top Lehrbetrieben 2026/27“ in Österreich zählen. Markus Binderbauer, Geschäftsführer der Mediaprint-Tochter JIMM, fasste dies wie folgt zusammen: „Die ausgezeichneten Betriebe zeigen, wie moderne Lehrausbildung heute aussieht: wertschätzend, mit echten Perspektiven und mit dem Anspruch, junge Menschen bestens gerüstet ins Berufsleben zu schicken.“
Hier finden Sie die ausgezeichneten Unternehmen gegliedert nach Branchen:
Dienstleistungen: A1, Austrian Airlines, Bank Austria, BAWAG P.S.K., Bergbahnen Brandnertal, Bundesamt für Eich- u. Vermessungswesen, Caritas, Dachser Austria, DHL, Energie AG Oberösterreich, Energie Steiermark, EQUANS, Erste Bank, ETECH, EVN, Falkensteiner Schlosshotel Velden, Flughafen Salzburg, Gebrüder Weiss, GEG Elektro und Gebäudetechnik, Generali, Gesundheitsresort Königsberg, Gottwald Elektrotechnik, GrECo International, HABAU, HANDLER Group, Helvetia, Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, Humanomed Gruppe, Hyatt Hotel, Hypo Tirol, IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems, Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn, JUFA Hotels, KAGes, Klenk & Meder, Klinikum Wels-Grieskirchen, Lagermax, Lebens.Resort Ottenschlag, Leithäusl, Leyrer + Graf, MA 48, Magenta Telekom, Moorheilbad Harbach, Müller Bau, ÖAMTC, ÖBB, ÖBB Infrastruktur, Opbacher Installateure, Österreichische Post, Österreichisches Rotes Kreuz Landesverband Wien, Österreichisches Verkehrsbüro Aktiengesellschaft, OTTO STÖCKL ELEKTROINSTALLATIONEN GMBH, Pittel + Brausewetter, Planai-Hochwurzen-Bahnen, PORR, Private Hochschulen Schloss Seeburg, Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen, Raiffeisenbank St. Pölten, Rail Cargo Group, Reduce, RETTER Bio-Natur-Resort, RLB NÖ-Wien, RLB Steiermark, Rogner Bad Blumau, SALK Landeskliniken Salzburg, Salzburg AG, SAP, Sparkasse Niederösterreich Mitte West, Stadt Wien, Stadtwerke Klagenfurt, Stanglwirt, Steiermärkische Bank, Tirol Kliniken, TIWAG, UNIQA, Verbund, Volksbank Niederösterreich AG, Volksbank Salzburg, VOLKSBANK WIEN, Volkshilfe Österreich, Wien Energie, Wiener Städtische, Wiener Stadtwerke, Wohlschlager Redl, x-tention
Handel: Billa, Breitschopf Küchen, Deichmann, Denn‘s Biomarkt, dm, Fielmann, HOFER, Hornbach, IKEA, Kellner & Kunz, Lidl, Mercedes-Benz, METRO, Möbelix, MPREIS, Müller, Neuroth, OBI, Pappas Holding, Penny, Porsche, Porsche Inter Auto, sehen!wutscher, SPAR, STEINER Haustechnik, Tchibo Österreich, Wein & Co, WÜRTH, XXXLutz
Industrie: Ankerbrot, AVL List, BENE, Bosch, Dorninger Hytronics, Egger Getränke, F. LIST, faigle Group, Felder Group, Flatz, Flex Althofen, Flowserve, FRITZ EGGER GmbH, Fronius, FunderMax, Gebrüder Woerle, Getzner Werkstoffe, Gmundner Molkerei, Graf Elektronik, Haidlmair, HARGASSNER, HARTL HAUS, Haubis, Henkel, HERZ Energietechnik, Hilti, J. u. A. Frischeis (JAF), KAINDL Flooring, KEBA, Kostwein Maschinenbau, KTM AG, Lam Research, Landsteiner, Liebherr, MACO, Magna, Manner, Marcher Fleischwerke, Mautner Markhof Feinkost, Miele, Neuman Aluminium, Novartis, Octapharma, OMV, Ottakringer, Pankl, Penn, Pfeifer Holz, Pöttinger Landtechnik, PREFA, RAUCH, Resch&Frisch, RHI Magnesita, Salzburg Milch, SCHRACK SECONET, Senoplast, Siemens, SKF Österreich, SONNHAUS, Starlinger, Stieglbrauerei zu Salzburg, Stora Enso, TELE Haase Steuergeräte, TEST-FUCHS, Traktionssysteme Austria, Tyrolit Gruppe, Walter Bösch, Wiesbauer, Wittur, ZF Steyr, Zotter, Zumtobel Group