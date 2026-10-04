Wo sind nur all die Schmetterlinge hin?

Es hat sich vielerorts ausgeflattert und die Schöpfung ist um bunte Farbtupfer ärmer geworden! Pestizide, Klimawandel und die Versiegelung wertvoller Biotope haben den Schmetterlingen die blühende Heimat geraubt. Wir zeigen die schönsten und wie man sie retten könnte ...
Ein himmelblauer Bläuling auf einer Blüte, ein Tagpfauenauge im Sonnenlicht – was wie ein kleines Naturmärchen anmutet, droht vielerorts zu verschwinden. Pestizide, zerstörte Lebensräume und die Erderwärmung setzen Österreichs Schmetterlingen dramatisch zu. Ein warmer Sonnenstrahl fällt auf eine blühende Wiese. Ein Admiral breitet seine prachtvollen Flügel aus, ein zarter Bläuling wiegt sich im Wind, während ein Tagpfauenauge auf der Suche nach Nektar von Blüte zu Blüte taumelt. Es sind Augenblicke voller Leichtigkeit, kleine Wunder am Wegesrand. Doch hinter dieser Idylle verbirgt sich eine traurige Wahrheit.
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