Wanderer in Tirol stürzte rund 60 Meter in den Tod

Zu dem Drama kam es laut Angaben der Polizei gegen 11.20 Uhr. Der Wanderer, dessen Identität noch unklar ist, hatte eine Tour zur Pyramidenspitze gemacht. „Beim Abstieg ins Winkelkar kam der Mann auf einer Seehöhe von 1760 Metern aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz“, heißt es von den Ermittlern.