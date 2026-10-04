Wanderer in Tirol stürzte rund 60 Meter in den Tod

Und wieder einmal kam es in den Tiroler Bergen zu einem Drama. Bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Walchsee (Bezirk Kufstein) stürzte ein Mann, dessen Identität noch geklärt werden muss, rund 60 Meter in den Tod. Eine Obduktion wurde angeordnet.
Zu dem Drama kam es laut Angaben der Polizei gegen 11.20 Uhr. Der Wanderer, dessen Identität noch unklar ist, hatte eine Tour zur Pyramidenspitze gemacht. „Beim Abstieg ins Winkelkar kam der Mann auf einer Seehöhe von 1760 Metern aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz“, heißt es von den Ermittlern.
Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde eine gerichtliche Obduktion des Leichnams angeordnet.
Ein Sprecher der Polizei
Zeugen schlugen Alarm
Folglich stürzte der Alpinist rund 60 Meter über sehr steiles und mit Felsen durchsetztes Gelände ab. „Andere Wanderer konnten den Absturz beobachten und setzten einen Notruf ab.“ Der Notarzt im Hubschrauber „Heli 3“ konnte nur noch den Tod des Alpinisten feststellen.
Obduktion angeordnet
Der Leichnam des Mannes wurde vom Polizeihubschrauber „Libelle“ geborgen. Ermittlungen zur genauen Absturzursache und zur Klärung der Identität folgen noch. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion des Leichnams an.
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