Linz überrollt KAC, Capitals siegen in Villach

Salzburger mit drittem Saisonsieg

Den Salzburgern gelangen nach dem 4:1 bei den Pioneers erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge. Die Gäste aus Mailand legten zweimal vor, die Hausherren wussten aber zu kontern. Peter Schneider mit einer Abnahme in der Luft und Peter Hochkofler drehten die Partie im Mitteldrittel, Nash Nienhuis sorgte mit dem 4:2 knapp vier Minuten vor der Schlusssirene für eine Vorentscheidung. Mario Huber und Adam Brooks kamen bei den Salzburgern auf je einen Treffer und einen Assist.