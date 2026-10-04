Linz überrollt KAC, Capitals siegen in Villach

Der KAC hat in der ICE Hockey League zum dritten Mal in Folge keinen Zähler geholt. Die Klagenfurter gingen am Sonntag in Linz bei den Black Wings als 1:6-Verlierer vom Eis.
Mike Stewart durfte sich bei der Rückkehr nach Villach hingegen freuen, seine Vienna Capitals siegten beim VSV 4:3 n.V. Salzburg schlug Milano zu Hause 5:2, die Pioneers Vorarlberg gingen in Ljubljana 0:8 unter und bleiben weiter punktlos. Spitzenreiter HCB Südtirol rang Budapest 4:3 i.P. nieder.
Der KAC fand auch auf Linzer Eis nicht in die Erfolgsspur zurück. Emilio Romig schrieb als Erster an, der Flügelstürmer kam am Ende auf drei Scorerpunkte. Den Klagenfurtern gelang durch Jan Drozg zwar nach sechs Minuten der Ausgleich, danach scorten aber nur noch die Black Wings.
Nach Luca Erne, Oskar Maier und Niklas Würschl traf Romig im Mitteldrittel noch zum 5:1. Henrik Neubauer machte nach Romigs Vorarbeit dann das halbe Dutzend voll. Die Black Wings halten nun bei drei Siegen in Folge und schoben sich in der Tabelle nun punktegleich mit dem zweitplatzierten KAC auf Rang drei vor.
Stewart darf sich in Villach freuen
Stewart, beim VSV als „Iron Mike“ eine Klub-Legende, sah an einer alten Wirkungsstätte, wie seine Capitals ihre Chancen zunächst ausließen. Die Wiener konnten auch in einer frühen 5 gegen 3 Überzahl nicht anschreiben. Elias Wallenta (14.) brachte die „Adler“ voran, die Hausherren konnten sich in dieser Phase auch auf Goalie Joe Cannata verlassen.
Turbulent wurde es zwischen der 36. und 39. Minute. Senna Peeters glich mit dem 30. Torschuss der Wiener aus. John Hughes stand kurz darauf zur neuerlichen Villacher Führung goldrichtig, ehe Peeters den Puck erfolgreich an Cannata vorbei ins Tor lenkte.
Im Schlussdrittel brachte Jakob Lilja die Caps erstmals voran, ehe Max Rebernig die Villacher Schlussoffensive 17 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit belohnte. 13 Sekunden vor Ende der Overtime sorgte Nick Bailen im Powerplay dann spät für die Entscheidung.
Salzburger mit drittem Saisonsieg
Den Salzburgern gelangen nach dem 4:1 bei den Pioneers erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge. Die Gäste aus Mailand legten zweimal vor, die Hausherren wussten aber zu kontern. Peter Schneider mit einer Abnahme in der Luft und Peter Hochkofler drehten die Partie im Mitteldrittel, Nash Nienhuis sorgte mit dem 4:2 knapp vier Minuten vor der Schlusssirene für eine Vorentscheidung. Mario Huber und Adam Brooks kamen bei den Salzburgern auf je einen Treffer und einen Assist.
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