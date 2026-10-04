Gelegs: „Viktor Orbán war meine Jobgarantie“

Gemeinsam bitten die zwei nicht nur zu Tisch, sondern auch zum Mikrofon. Serviert wird ein Podcastmenü, das sich das Publikum auf der Zunge zergehen lässt. Unter dem Titel „Sonnenzeiten“ dreht sich alles um die unverwechselbare Symbiose aus pannonischem Lebensgefühl, feiner Küche, tiefgründigen Gesprächen – und exzellenten Weinen. Bei jeder Folge wird mit einem bekannten Gast eine Flasche eines vinophilen Juwels der „Marke Burgenland“ verkostet.