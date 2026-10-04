Gelegs: „Viktor Orbán war meine Jobgarantie“

Genüssliche Plaudereien und knackige Sprüche bei einem ausgezeichneten Gläschen Wein im Taubenkobel – Barbara Eselböck und Herbert Oschep bitten zum Podcast-Mikrofon
Alles eine Frage des guten Geschmacks: Barbara Eselböck ist hochgeschätzte Spitzengastronomin und das Herz des Gourmet-Restaurants Taubenkobel sowie der Greißlerei in Schützen am Gebirge. Herbert Oschep ist Wein-Burgenland-Obmann, profunder Genießer und unerschrockener Patron unserer Winzer.
Gemeinsam bitten die zwei nicht nur zu Tisch, sondern auch zum Mikrofon. Serviert wird ein Podcastmenü, das sich das Publikum auf der Zunge zergehen lässt. Unter dem Titel „Sonnenzeiten“ dreht sich alles um die unverwechselbare Symbiose aus pannonischem Lebensgefühl, feiner Küche, tiefgründigen Gesprächen – und exzellenten Weinen. Bei jeder Folge wird mit einem bekannten Gast eine Flasche eines vinophilen Juwels der „Marke Burgenland“ verkostet.
Aufgezeichnet wird das neue Audio-Format – wie kann es anders sein – im Taubenkobel.
Den Anfang gemacht hat der frühere ORF-Auslandskorrespondent und Leiter des Osteuropabüros in Budapest Ernst Gelegs (65). Mit Weitsicht blickte er in der ersten Folge, die bereits online ist, auf seine bewegte, berufliche Laufbahn und die politische Landschaft bei unseren ungarischen Nachbarn zurück.
In der pointierten Bilanz seiner vielschichtigen Arbeit ließ es mit einer spitzfindigen Aussage aufhorchen: „Viktor Orbán war meine Jobgarantie.“
Nudeln mit Ketchup als beliebte Gaumenfreude
Eine Lanze für die einfachen Freuden des Lebens brach die begnadete Schauspielerin Verena Altenberger (38) in Folge zwei. Abseits von Haubenküche und Society-Glanzlichtern verriet sie beim genüsslichen Talk gut gelaunt: „Nudeln mit Ketchup war bei uns das Einser-Menü!“
„Sonnenzeiten“, die schönen Seiten des Burgenlandes, lassen sich auf allen gängigen Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts erleben.
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