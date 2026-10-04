Burgenländerin macht Reiselust zum Traumjob

Kanaren: 20 bis 25 Grad, Sonne und vergleichsweise kurze Flugzeit. Ideal für Strandspaziergänge und eine Auszeit im Warmen.

Ägypten: Bei 22 bis 27 Grad warten All-inclusive, Sonne und das Rote Meer – besonders beliebt zum Schnorcheln und Tauchen.

Kap Verde: 24 bis 28 Grad, viel Sonne und eine frische Atlantikbrise. Eine Mischung aus Badeurlaub, Natur und Abenteuer.

Thailand: Bei 28 bis 32 Grad treffen Traumstrände auf Tempel, quirlige Städte und jede Menge Kultur.

Finnisch-Lappland: Ihr Tipp für alle, die den Winter lieber richtig auskosten: Schnee, Huskysafaris und mit etwas Glück Polarlichter.