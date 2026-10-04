„Pinkes Amtscafe“ zieht ins Schloss Kittsee ein

Mit dabei sind wieder die Bürgermeister samt Familien aus Andau, Apetlon, Deutsch Jahrndorf, Edelstal, Frauenkirchen, Gols, Halbturn, Illmitz, Kittsee, Podersdorf am See, Potzneusiedl, Tadten und Weiden am See. Gemeinsam wollen sie an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen. „Wir haben im Vorjahr in Gols gesehen, wie großartig die Veranstaltung funktioniert hat, und sind guter Dinge, dass wir auch in Kittsee viel Geld zusammenbringen“, so die Gemeindeverantwortlichen.