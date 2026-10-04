„Pinkes Amtscafe“ zieht ins Schloss Kittsee ein

Nach der Premiere in Gols findet die parteiübergreifende Benefizaktion heuer in Kittsee statt.
Die erste Veranstaltung dieser Art fand im Vorjahr in Gols statt, initiiert von Bürgermeister Kilian Brandstätter. Die Premiere war ein voller Erfolg: 7000 Euro kamen damals für die Pink-Ribbon-Aktion der Krebshilfe Burgenland zusammen. Heuer gibt es eine Neuauflage des „Pinken Amtscafés“, diesmal im Schloss Kittsee.
Mit dabei sind wieder die Bürgermeister samt Familien aus Andau, Apetlon, Deutsch Jahrndorf, Edelstal, Frauenkirchen, Gols, Halbturn, Illmitz, Kittsee, Podersdorf am See, Potzneusiedl, Tadten und Weiden am See. Gemeinsam wollen sie an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen. „Wir haben im Vorjahr in Gols gesehen, wie großartig die Veranstaltung funktioniert hat, und sind guter Dinge, dass wir auch in Kittsee viel Geld zusammenbringen“, so die Gemeindeverantwortlichen.
Sowohl Sponsoren, darunter die Firmen Ströck und Naglreiter, als auch Frauen und Freunde der Bürgermeister backen für den guten Zweck. David Rimpfl und Markus Sautner von „Filius Caffe“ sowie die Privatbrauerei Gols steuern wieder Kaffee, Mineralwasser, Golser Kracherl und Bier bei. Auch die passende Kaffeemaschine kommt mit ins Schloss. „Bitte vorbeikommen und reichlich konsumieren!“, so die Bitte der Bürgermeister.
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