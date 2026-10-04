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Die ÖFB-Noten

Retter Schlager, Schmid nie im Spiel, Joker stark

Fußball International
04.10.2026 21:59
Keeper Alexander Schlager zeigte eine starke Leistung.
Keeper Alexander Schlager zeigte eine starke Leistung.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Die Einzelleistungen von Österreichs Teamspielern gegen den Kosovo (1:1) unter der Lupe von „Krone“-Reporter Philipp Scheichl.

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Alexander Schlager 5
Rettete dreimal stark, einzige Unsicherheit wurde nicht bestraft, keine Chance beim Gegentor.

Stefan Posch 3
Verlor seinen Gegenspieler Gallapeni zu oft aus den Augen, schaltete sich dafür auch selbst gut in die Angriffe ein.

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Felix Bacher 3
Durchschnittliches Debüt, nicht immer sattelfest.

Kevin Danso 4
Klärte lange jeden Ball in den Strafraum, war der Fels in der Brandung, aber er kam beim Gegentor auch zu spät.

(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Konrad Laimer 3
Wurde als linker Verteidiger auf Kosovos „Waffe“ Zhegrova angesetzt, war damit gut beschäftigt. Im Zentrum im Finish mit deutlich mehr Akzenten.

Nicolas Seiwald 3
Stabiler Sechser, aber fast zu unauffällig.

Xaver Schlager 3
Sein leichtsinniger Fehlpass rächte sich nicht, sollte Dreh- und Angelpunkt im Spielaufbau sein, da fehlten die Ideen.

(Bild: AFP/ARMEND NIMANI)

Patrick Wimmer 2
Hätte Posch defensiv mehr unterstützen müssen, nach vorne nicht so durchschlagskräftig wie gewohnt.

Romano Schmid 2
Für den Techniker war der Acker Gift, kam letztlich nie ins Spiel.

Alexander Prass 4
Gutes Solo, starker Weitschuss, ein Aktivposten in der Offensive.

(Bild: EPA/GEORGI LICOVSKI)

Michael Gregoritsch 3
Klopfte mit zwei Kopfbällen an, rackerte, bekam kaum brauchbare Bälle.

Sasa Kalajdzic 4
Nutzte Größe und Kopfballstärke beim Assist, ständiger Unruheherd.

Marco Grüll 4
Belebte die Offensive.

Christoph Lang 4
Herrlicher Kopfball zum Ausgleich – Job als Joker mehr als erfüllt. 

Max Wöber 0

NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.

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