Retter Schlager, Schmid nie im Spiel, Joker stark

Die Einzelleistungen von Österreichs Teamspielern gegen den Kosovo (1:1) unter der Lupe von „Krone“-Reporter Philipp Scheichl.
Alexander Schlager 5
Rettete dreimal stark, einzige Unsicherheit wurde nicht bestraft, keine Chance beim Gegentor.
Stefan Posch 3
Verlor seinen Gegenspieler Gallapeni zu oft aus den Augen, schaltete sich dafür auch selbst gut in die Angriffe ein.
Felix Bacher 3
Durchschnittliches Debüt, nicht immer sattelfest.
Kevin Danso 4
Klärte lange jeden Ball in den Strafraum, war der Fels in der Brandung, aber er kam beim Gegentor auch zu spät.
Konrad Laimer 3
Wurde als linker Verteidiger auf Kosovos „Waffe“ Zhegrova angesetzt, war damit gut beschäftigt. Im Zentrum im Finish mit deutlich mehr Akzenten.
Nicolas Seiwald 3
Stabiler Sechser, aber fast zu unauffällig.
Xaver Schlager 3
Sein leichtsinniger Fehlpass rächte sich nicht, sollte Dreh- und Angelpunkt im Spielaufbau sein, da fehlten die Ideen.
Patrick Wimmer 2
Hätte Posch defensiv mehr unterstützen müssen, nach vorne nicht so durchschlagskräftig wie gewohnt.
Romano Schmid 2
Für den Techniker war der Acker Gift, kam letztlich nie ins Spiel.
Alexander Prass 4
Gutes Solo, starker Weitschuss, ein Aktivposten in der Offensive.
Michael Gregoritsch 3
Klopfte mit zwei Kopfbällen an, rackerte, bekam kaum brauchbare Bälle.
Sasa Kalajdzic 4
Nutzte Größe und Kopfballstärke beim Assist, ständiger Unruheherd.
Marco Grüll 4
Belebte die Offensive.
Christoph Lang 4
Herrlicher Kopfball zum Ausgleich – Job als Joker mehr als erfüllt.
Max Wöber 0
NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.
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