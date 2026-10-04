Welche Rolle Social Media beim Lesen spielt

Geschichten eröffnen Lesern neue Welten, ohne die eigene verlassen zu müssen. Doch anstatt in Büchern zu blättern, swipen immer mehr Kinder und Jugendliche auf dem Smartphone und lassen sich in sozialen Netzwerken berieseln. Genau das könnte der Buchbranche aber nun behilflich sein ...
„Literatur kann eine ungeheure Kraft entfalten und einen das ganze Leben lang begleiten. Das zu entdecken, wünsche ich jedem jungen Menschen so sehr“, sagt die Griffner Autorin Elfriede Verhounig im Gespräch mit der „Krone“. Genau diese „Kraft“ scheint der Jugend jedoch gerade verloren zu gehen.
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