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„Schwerst am Limit!“ Schlager redet sich in Rage

Fußball International
04.10.2026 21:18
Xaver Schlager hat nach dem Match gegen den Kosovo ordentlich abgerechnet
Xaver Schlager hat nach dem Match gegen den Kosovo ordentlich abgerechnet(Bild: GEPA)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager hat sich nach dem Auswärtsspiel im Kosovo (1:1) in Rage geredet. Für Ärger sorgte beim Mittelfeldspieler der Rasen in Pristina, die Anzahl der Spiele und der VAR. Sein Fazit: „Mit Fußball hatte das wenig am Hut!“

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„Diese Partie war meiner Meinung nach schwerst am Limit. Direktspiel ist gar nicht gegangen, jeder Ball ist versprungen, mit Fußball hatte das wenig am Hut“, lässt Schlager nach dem 1:1 im Nations-League-Duell gegen den Kosovo im ORF-Interview ordentlich Dampf ab. 

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„Hauptsache, wir haben Spiele, Spiele“
Was den Teamspieler derart in Rage versetzt hatte, erklärte er gleich selbst: „Das war eigentlich nur Ball nach vorne schießen, kämpfen und hoffen, dass der Schiedsrichter irgendwas pfeift. Jeder, der sich das anschauen musste, tut mir leid, das war nichts. Es ist das vierte Spiel innerhalb von zwei Wochen, was ja schon ein Wahnsinn ist. Dann sagt man, man soll kraftsparend spielen, viel den Ball laufen lassen. Dann hat man einen Platz, auf dem man nicht spielen kann. Was soll ich da sagen? Da kann ich auch daheim bleiben und etwas Gescheiteres machen.“

Doch damit nicht genug, auch der VAR bekam dann noch eine Ansage vom Nottingham-Legionär: „Den VAR gibt es anscheinend auch nicht. Einer schlägt mich unter dem Spiel, auch wenn es nicht absichtlich ist, aber dazu hat man den VAR. Hauptsache, wir haben Spiele, Spiele. Aber wie es uns dabei geht, ist im Endeffekt scheißegal.“ 

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