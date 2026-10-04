Trainer staunt: „Kenne keine Frau, die das kann!“

Nach dem Zweitliga-Abstieg und der Flucht aus Kraig zerschießen die Guttaring-Girls die Kärntner Liga. Jetzt soll der Aufstieg her. Vorne überragt Michelle Terkl – mit einem unglaublichen Schnitt von 3,22 Toren pro Partie. Der Trainer & Ex-WAC-Profi verrät, was sie ausmacht – und wer an ihr dran war. Im „Spiel der Runde“ bog man Titelverteidiger Sachsenburg, der ähnliche Ziele hat, mit 3:1.