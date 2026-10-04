Tennis-Weltranglistenerste muss Pause einlegen

Die Weltranglistenerste Elena Rybakina hat für das kommende Woche startende WTA-Turnier in Wuhan aufgrund einer Fußverletzung abgesagt.
Die Kasachin war bei den China Open in Peking früh gescheitert, sie will sich nun Zeit zur Regeneration geben.
Rybakina hatte nach ihrem Titelgewinn bei den US Open die Top-Position im Frauentennis übernommen und sich auch vorzeitig für die Finals zu Saisonende qualifiziert.
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