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Bittere Verletzung

Tennis-Weltranglistenerste muss Pause einlegen

Tennis
04.10.2026 21:55
Elena Rybakina musste für das Turnier in Wuhan absagen.
Elena Rybakina musste für das Turnier in Wuhan absagen.(Bild: AP/Ng Han Guan)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Weltranglistenerste Elena Rybakina hat für das kommende Woche startende WTA-Turnier in Wuhan aufgrund einer Fußverletzung abgesagt. 

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Die Kasachin war bei den China Open in Peking früh gescheitert, sie will sich nun Zeit zur Regeneration geben.

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Rybakina hatte nach ihrem Titelgewinn bei den US Open die Top-Position im Frauentennis übernommen und sich auch vorzeitig für die Finals zu Saisonende qualifiziert.

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