Landen Klinik-Abwässer im Neusiedler See?

FPÖ streut Sand ins Getriebe

Für SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Stefan Wögerer reiht sich die aktuelle Debatte hingegen in die wiederholte Kritik der Freiheitlichen am Klinikprojekt und insbesondere am Standort Gols ein. „Wer bei einem Projekt immer wieder den nächsten Angriffspunkt sucht, streut am Ende Sand ins Getriebe. Erst wird der Standort bekämpft, dann werden die Entscheidungsgrundlagen grundsätzlich infrage gestellt und jetzt wird rund um das Abwasser ein neues Schreckensszenario aufgebaut“, kritisiert Wögerer.