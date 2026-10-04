Landen Klinik-Abwässer im Neusiedler See?

FPÖ verlangt Antworten zur Entsorgung der Abwässer der geplanten Klinik Gols. Die SPÖ spricht von einem „Schreckensszenario“.
Die geplante Klinik Gols sorgt einmal mehr für Diskussionen. Diesmal geht es um ihre Abwässer und deren Entsorgung: Die FPÖ warnte zuletzt davor, dass diese möglicherweise im Neusiedler See landen könnten. Aufgebracht hat das Thema Abgeordneter Mario Jaksch in der jüngsten Landtagssitzung. „Der Neusiedler See darf nicht zur Petrischale für Doskozils Krankenhauspolitik verkommen“, warnt er.
Die Freiheitlichen hätten bereits eine Anfrage zur geplanten Entsorgung der Abwässer gestellt, bislang aber keine Antwort erhalten. Krankenhausabwässer seien nicht mit herkömmlichen Haushaltsabwässern vergleichbar, argumentiert Jaksch. Auch nach der Behandlung könnten Arzneimittelrückstände, Antibiotika und resistente Keime enthalten sein.
Wir wollen wissen, was zukünftig mit den Abwässern der Klinik Gols geschieht. Ein modernes Krankenhaus braucht eine moderne Abwasserbehandlung.
Mario Jaksch, Bezirksparteiobmann FPÖ Neusiedl am See
Zudem verfüge die Kläranlage Gols derzeit über keine vierte Reinigungsstufe. Die FPÖ fordert daher vom Land, offenzulegen, wie die Abwässer der künftigen Klinik entsorgt werden sollen. Ausgeschlossen werden müsse, dass unzureichend gereinigtes Abwasser in den Neusiedler See gelangt. Zudem sollen die Abwässer des Krankenhauses Eisenstadt untersucht und ein verbindliches Abwasserkonzept für alle Kliniken erstellt werden.
FPÖ streut Sand ins Getriebe
Für SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Stefan Wögerer reiht sich die aktuelle Debatte hingegen in die wiederholte Kritik der Freiheitlichen am Klinikprojekt und insbesondere am Standort Gols ein. „Wer bei einem Projekt immer wieder den nächsten Angriffspunkt sucht, streut am Ende Sand ins Getriebe. Erst wird der Standort bekämpft, dann werden die Entscheidungsgrundlagen grundsätzlich infrage gestellt und jetzt wird rund um das Abwasser ein neues Schreckensszenario aufgebaut“, kritisiert Wögerer.
Der Schutz des Neusiedler Sees stehe außer Streit. Für Krankenhausabwässer gebe es klare gesetzliche Vorgaben und strenge Standards. „Glaubt Mario Jaksch tatsächlich, dass man im Jahr 2026 eine moderne Klinik plant, ohne sich Gedanken über die Abwasserentsorgung zu machen?“, fragt Wögerer.
Glaubt Mario Jaksch tatsächlich, dass man im Jahr 2026 eine moderne Klinik plant, ohne sich Gedanken über die Abwasserentsorgung zu machen?
Stefan Wögerer, Bezirksgeschäftsführer SPÖ Neusiedl am See
Dass der Eindruck erweckt werde, Klinikabwässer könnten ungeprüft in Richtung Neusiedler See fließen, habe mit einer seriösen Debatte nichts zu tun. „Wer bei einem Projekt immer wieder den nächsten Angriffspunkt sucht, streut am Ende Sand ins Getriebe“, so Wögerer.
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