Wie im Zukunftsdepot ein Vermögen wachsen soll

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) plant ein Startkapital von bis zu 500 Euro für jedes Neugeborene. Der Wiener Finanzexperte, Helmut Siegler, Vorstandsvorsitzender der Schoellerbank, klärt auf, was entscheidend ist für späteren Wohlstand und langfristigen Vermögensaufbau.
„Krone“: Bundeskanzler Christian Stocker will Neugeborenen bis zu 500 Euro Startkapital für ein Investmentkonto schenken. Was halten Sie grundsätzlich von dieser Idee?
Helmut Siegler: Ein früher Einstieg in den Vermögensaufbau ist grundsätzlich sinnvoll. Investieren ist ein Marathon und kein Sprint. Wer langfristig investiert, kann die Ertragschancen der Kapitalmärkte besser nutzen. Ein staatliches Startkapital kann Menschen schon früh mit dem Gedanken vertraut machen, dass erfolgreicher Vermögensaufbau vor allem Zeit, regelmäßiges Investieren und eine hohe Qualität der Veranlagung erfordert. Aus finanzieller Sicht ist dabei weniger die Höhe des Anfangsbetrags entscheidend als der lange Anlagehorizont und diszipliniertes Investieren.
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