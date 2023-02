Tesla Model S Plaid: Ausfahrt mit Yoke und 1020 PS

Der Tesla duckt sich zum Gepard-Modus

Wer wirklich den letzten Saft rausquetschen will, muss zunächst im Menü auf den Drag-Strip-Modus schalten. Dadurch wird die Batterie vorkonditioniert, was einige Minuten in Anspruch nimmt. Zeigt das Display, dass die Vorbereitung abgeschlossen ist, steigt man mit dem linken Fuß auf die Bremse, mit dem rechten voll aufs Gas - und wartet erneut ein paar Sekunden. Der Tesla geht in den Gepard-Modus, duckt sich vorn per serienmäßiger Luftfederung tief auf den Asphalt und lässt die Sonne, vor der der kleine Tesla am Tachodisplay steht, immer größer und strahlender werden - bis er Feuer frei gibt.