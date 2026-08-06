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Causa Scheider & Jost

Überstundenaffäre im Rathaus: Gericht greift ein

Kärnten
06.08.2026 11:17
Brisante Post von der Justiz für Klagenfurts Magistrat und den Bürgermeister.
Brisante Post von der Justiz für Klagenfurts Magistrat und den Bürgermeister.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Drei Jahre wurde im Klagenfurter Rathaus ermittelt – wegen Zulagen und Überstunden, die dem ehemaligen Magistratsdirektor Peter Jost von Bürgermeister Christian Scheider gewährt worden sein sollen. Jetzt gibt es endlich eine Entscheidung der Justiz in dem Fall.

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2023 hatte die Causa für Aufregung in der Landeshauptstadt gesorgt. Neben seinem wohldotierten Gehalt hatte Magistratsdirektor Peter Jost allein im Jahr 2022 800 Überstunden abgerechnet und dafür rund 66.000 Euro erhalten – unter anderem fungierte Jost etwa nebenbei auch noch als Geschäftsführer des Sportparks und bekam diese Tätigkeit auch abgegolten. Zusätzlich gab es für den mächtigen „Magi“ eine Zulage. 

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