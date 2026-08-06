Überstundenaffäre im Rathaus: Gericht greift ein

2023 hatte die Causa für Aufregung in der Landeshauptstadt gesorgt. Neben seinem wohldotierten Gehalt hatte Magistratsdirektor Peter Jost allein im Jahr 2022 800 Überstunden abgerechnet und dafür rund 66.000 Euro erhalten – unter anderem fungierte Jost etwa nebenbei auch noch als Geschäftsführer des Sportparks und bekam diese Tätigkeit auch abgegolten. Zusätzlich gab es für den mächtigen „Magi“ eine Zulage.