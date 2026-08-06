Bergsteiger (38) verirrte sich am Hochkönig

Schlechte Planung, schlechte Ausrüstung

„Leider fällt uns auf, dass immer noch viele Menschen, nicht nur Urlaubsgäste, sondern auch Einheimische, ohne entsprechenden Versicherungsschutz für Bergungen im alpinen Gelände unterwegs sind“, sagt Kremser. „Wir sprechen dieses Thema seit Jahren immer wieder an, weil viele Wanderer gar nicht wissen, welche Kosten bei einem solchen Rettungseinsatz entstehen können. Oft wird es den Verunglückten leider erst bei einem Einsatz bewusst. Denn wenn die Bergrettung gemeinsam mit Rettungshubschraubern ausrückt oder andere Einsatzkräfte hinzugezogen werden, können die Kosten in die Höhe schnellen. Alleine eine nächtliche Windenbergung mit einem Notarzthubschrauberteam kostet nicht selten rund 15.000 Euro. Diese Kosten sind grundsätzlich von den Betroffenen zu tragen.“