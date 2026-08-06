Bundesländer müssen Polizisten nach Wien schicken

Für viele Polizisten willkommene Abwechslung

Laut einem Sprecher werden nach Möglichkeit Freiwillige für diese Einsätze gesucht. Das sei in der Regel kein Problem, da viele die Entsendungen als willkommene Abwechslung zum normalen Dienst auf ihrer eigenen Dienststelle ansehen. Das Innenministerium bezeichnete dieses Vorgehen als ein „gutes Beispiel für effiziente Ressourcennutzung“. Der Grund für die Zuteilungen seien Schwerpunkte gegen Jugendkriminalität. Wieso dafür zusätzlich Beamtinnen und Beamte aus den Bundesländern in der Bundeshauptstadt aushelfen müssen, wurde nicht genannt.

Immer weniger Zeit für Prävention

Weniger glücklich über die aktuelle Maßnahme zeigten sich Personalvertreter aus den Bundesländern, aber auch aus Wien. „Uns wird gesagt, dass so viele Polizistinnen und Polizisten wie noch nie da sind und dann müssen wir zuteilen“, sagte Manfred Hofbauer, Personalvertreter aus Oberösterreich. Die Zuteilung sei zwar zu begrüßen, sagte auch Walter Strallhofer. „Gleichzeitig ist sie aber auch ein deutliches Eingeständnis, dass die Wiener Polizei personell an ihre Grenzen stößt. Wer Verstärkung braucht, hat kein Personalproblem gelöst.“ Steigende Kriminalität sorge dafür, dass der Polizei immer weniger Zeit für Prävention bleibe. „Das Dienstzeitmanagement wird diesen Trend weiter verstärken.“