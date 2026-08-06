Zyprer schrottet Lamborghini Huracan auf Alpenpass

Auf dem Umbrailpass im benachbarten Schweizer Kanton Graubünden kam es am Dienstag zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Autos. Ein talwärts fahrender Lenker geriet mit seinem Lambroghini in einer Kurve auf die falsche Spur und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Eine Beifahrerin musste nach dem Crash ins Spital gebracht werden.
Zugetragen hat sich der Vorfall kurz vor 16.00 Uhr auf der Passstraße in Richtung Santa Maria. Ein 33-jähriger Zyprer steuerte seinen roten Lamborghini Huracan talwärts, als er im Bereich der Örtlichkeit Votas aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zu einer frontal-seitlichen Kollision mit dem bergwärts fahrenden Auto eines 30-jährigen Deutschen.
Mitfahrerin musste ins Spital
Während die beiden Lenker den Unfall offenbar unversehrt überstanden, wurde eine Beifahrerin im Fahrzeug des Deutschen verletzt. Sie wurde von einem Team des Rettungsdienstes Müstair vor Ort betreut und anschließend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Santa Maria eingeliefert.
Polizei untersucht Hergang
Die genauen Umstände, die zu dem Zusammenstoß auf der Fahrbahnhälfte des Deutschen führten, sind nun Gegenstand von Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden.
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