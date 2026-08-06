Zyprer schrottet Lamborghini Huracan auf Alpenpass

Auf dem Umbrailpass im benachbarten Schweizer Kanton Graubünden kam es am Dienstag zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Autos. Ein talwärts fahrender Lenker geriet mit seinem Lambroghini in einer Kurve auf die falsche Spur und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Eine Beifahrerin musste nach dem Crash ins Spital gebracht werden.