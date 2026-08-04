ADA Möbel: Produktion im Ausland scheint gerettet

ADA zählt zu den größten und aufsehenerregendsten Insolvenzen 2026 in der Steiermark. Vor allem für die Region Anger, wo sich das Stammwerk befand, waren die finanziellen Turbulenzen des Traditionsbetriebs ein schwerer Schlag. Die Produktion in Anger wurde nach der Zahlungsunfähigkeit im März eingestellt, 80 Mitarbeiter wurden abgebaut, berichtet der Kreditschutzverband AKV. Es läuft in der Steiermark bereits die Verwertung der Anlagen und der Immobilie.