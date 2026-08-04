Nach BH-Aufregung: Tour-Verantwortliche reagieren!

Wichtige Etappe für Gesamtsieg

Die Verantwortlichen haben nun offenbar darauf reagiert und die Kontrollen verschärft. Laut „AFP“ sind die Fahrerinnen zehn Minuten vor dem Start ihres Zeitfahrens aufgefordert, sich in einem eigens eingerichteten Zelt zur Kontrolle ihres Outfits einzufinden. Damit soll vermieden werden, dass eine oder mehrere Fahrerinnen sich einen unfairen aerodynamischen Vorteil verschaffen können.