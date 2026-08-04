Total verrückter Saisonstart mit einem Torfestival

47 Tage konnten die Kicker in der Regionalliga Ost verschnaufen, ehe sie zum Auftakt der neuen Saison wieder ran mussten. Vor allem das Derby zwischen Aufsteiger Scheiblingkirchen und Titelkandidat Traiskirchen hatte es in sich. Erster Tabellenführer ist Marchfeld Donauauen nach einem 5:0-Sieg gegen Wienerberg. Die erste Highlight-Sendung gibt es im Video.