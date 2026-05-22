Palantir-Deal mit Londoner Polizei geplatzt

Das Büro des Bürgermeisters für den Bereich Polizei und Kriminalität erklärte britischen Medien zufolge, Palantir sei der einzige Anbieter gewesen, den die Met Police ernsthaft in Betracht gezogen habe. Sowohl die Polizei als auch Palantir kritisierten die Entscheidung. Die Met Police müsse sich modernisieren und dafür die bestmögliche Technologie nutzen, sagte ein Sprecher der Met Police laut der BBC.