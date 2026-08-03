Video: Dahl-Treffer lässt Rapid zum Auftakt jubeln

Rapid ist erfolgreich in die Bundesliga-Saison gestartet. Die Hütteldorfer setzten sich am Sonntag zum Abschluss der 1. Runde dank eines Treffers von Petter Nosa Dahl (4.) gegen Altach 1:0 durch und feierten zum fünften Mal in Folge in einem ersten Meisterschafts-Heimspiel einen Zu-Null-Sieg. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria - die Highlights (oben im Video).