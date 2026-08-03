0:3 beim WAC! Hier gerät Austria unter die Räder

Die Wiener Austria hat einen Fehlstart in die neue Bundesligasaison hingelegt. Die Favoritner kassierten am Sonntag gegen den WAC eine 0:3 (0:1)-Auswärtsniederlage, die Wolfsberger liegen damit nach Runde eins gemeinsam mit dem LASK an der Tabellenspitze. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).