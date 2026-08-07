Trotz Spätfrost erwarten Winzer gute Weinernte

Nach der Rekordernte des Vorjahres müssen Kärntens Winzer heuer zwar mit etwas weniger Wein rechnen, Optimismus herrscht dennoch. Rund 600.000 Flaschen wurden 2025 abgefüllt – so viele wie noch nie. Heuer hat vor allem der Spätfrost Ende April seine Spuren hinterlassen. Entscheidend wird nun sein, ob bis zur Weinlese Mitte September auch das zweite große Risiko ausbleibt: Hagel.