Trotz Spätfrost erwarten Winzer gute Weinernte

Knapp 100 Winzer bewirtschaften in Kärnten mehr als 130 Hektar Rebflächen. Nach der Rekordernte mit 600.000 abgefüllten Flaschen im Vorjahr fällt die Weinlese heuer wegen des Spätfrosts zwar etwas geringer aus, die Qualität der Trauben stimmt die Winzer aber zuversichtlich.
Nach der Rekordernte des Vorjahres müssen Kärntens Winzer heuer zwar mit etwas weniger Wein rechnen, Optimismus herrscht dennoch. Rund 600.000 Flaschen wurden 2025 abgefüllt – so viele wie noch nie. Heuer hat vor allem der Spätfrost Ende April seine Spuren hinterlassen. Entscheidend wird nun sein, ob bis zur Weinlese Mitte September auch das zweite große Risiko ausbleibt: Hagel.
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